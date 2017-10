Wildberg Thema Straßensanierung ist ein rotes Tuch

Die Gemeindehalle in Sulz am Eck war beinahe bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Zeichen des Interesses an der Stadt, freute sich Bürgermeister Ulrich Bünger. Offenbar ist das Stadtoberhaupt, was die Besucherzahlen angeht, bescheiden geworden – immerhin hat Wildberg inzwischen mehr als 10.000 Einwohner. Nachdem die Verwaltung im vergangenen Jahr in ihrer Präsentation auf eine Art Frage-Antwort-Spiel gesetzt hatte, stellten nun wieder die jeweils Verantwortlichen ihren Themenbereich vor.

Gleich zu Beginn kam die Sprache auf die drei großen Ortskernsanierungen in Sulz, Gültlingen und Schönbronn. Während letztere schon weit fortgeschritten ist, verzögert sich die Sanierung in Sulz (wir berichteten). Nichtsdestotrotz konnte Bauamtsleiter Arthur Sadlers der Versammlung schon einige Vorher-Nachher-Bilder präsentieren. Neben diesen Großprojekten stehen beinahe unzählige kleinere Baumaßnahmen an. Für die Kernstadt ist zum Beispiel geplant, das Bahnhofsgebäude zu kaufen und zu einem Treffpunkt des sozialen Miteinanders umzuwandeln. Und auch bei Wildbergs Schmuckstück, der Schloss- und Klosteranlage bleibt kein Stein auf dem anderen: Hier werden die Mauern saniert.

Was die Finanzen der Stadt angeht, wird sich in den kommenden Jahren ebenfalls einiges ändern, kündigte die stellvertretene Kämmerin Madeleine Schwämmle an. Ab 2019 wird das Haushaltssystem auf Doppik umgestellt. "Das ist übersichtlicher und bietet mehr Transparenz", erklärte sie. Vor allem aber sei es gut für die intergenerative Gerechtigkeit, da jede Generation nur das verbrauchen könne, was sie auch einbringt.