Wildberg Teilnehmerrekord beim Gültlinger Lauf

Wildberg-Gültlingen. Mit mehr als 95 Startern registrierte die Organisatoren von der Breitensportabteilung des SV Gültlingen eine Rekordbeteiligung – und im Vergleich zum vorherigen Mal mehr als doppelt so viele Läufer. Vor zehn Jahren war das Laufevent zunächst vor allem für Mitglieder und Freunde des SV Gültlingen von Sigrid Schäpp ins Leben gerufen worden. Seither steigt die Lauf-Veranstaltung für Jung und Alt alle zwei Jahre. "Unser Lauf hat sich fest etabliert, aber wir wollen trotzdem beim zweijährigen Rhythmus bleiben", macht Karin Stadel als Breitensport-Chefin deutlich.

So gingen jetzt 37 Kinder und 58 Erwachsene an den Start. Während die Kinder ihre Runden um den Sportplatz zogen, absolvierten die erwachsenen Jogger und Walker anspruchsvollere Strecken mit einigen Höhenmetern. Mit am Start waren auch 15 Läufer der SVG-Fußballer, die zum Saisonauftakt eine Laufeinheit absolvierten.

Und natürlich gab es am Ende auch Sieger: Beim Hauptlauf über zehn Kilometer lieferten sich Marco Lopez (41:46) und SVG-Keeper Pascal Ayasse (41:56) ein spannendes Rennen; als Dritter erreichte SVG-Kicker Bernd Fischer (42:03) das Ziel. Über fünf Kilometer erreichte Silas Niethammer (26:22) den ersten Platz, aber auf dem Podest standen auch Jimmi Weik (26:27) und Sefa Öztürk (26:34). Die fünf Kilometer der Walker absolvierte Sandra Glauer in 35:21 Minuten, dahinter folgten Nicole Baumgartner (36:24) sowie zeitgleich Andreas Keppler und Robby Holzheuer (36:55). Neu war in diesem Jahr der Walker-Lauf über fünf Kilometer in der Gruppe: Hier holte sich das Team von Samuel Geiger den ersten Platz