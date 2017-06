Wildberg Technik stellt junge Maler vor Herausforderung

In der Technik "Alla Prima", also gleich aufs Erste, ohne Grundierung und in einer Schicht, wurden die sorgfältig gemischten Farben aufgetragen. "Für die jungen Kreativen war dies eine schwere Aufgabe, bei der sie alle Valeurs durch Mischen der Grundfarben und Aufhellen mit Weiß selber herstellen mussten", so die Dozentin.

Insgesamt 14 Gemälde

Die jungen Künstler im Alter zwischen zwölf und 26 Jahren beschäftigten sich mit der Farblehre und dem Kennenlernen der Komplementärfarben, die sie zu Zwecken der Erstellung von vorder- und hintergründigen Farbperspektiven gekonnt nutzten. Auch der Einsatz von Lichtquellen spielte dabei eine wesentliche Rolle und bewirkte Kompositionen mit Licht und Schatten.

Lea Ammertal unterstrich, dass dem ein Prozess des intensiven und gründlichen Recherchierens vorausging und die verschiedenen Zustände der Früchte, von unreif über reif bis hin zum beginnenden Fäulnisvorgang, genauestens zu betrachten waren. Das Ergebnis präsentiert sich in insgesamt 14 Gemälden, von jedem Künstler eines mit ganzen Früchten und eines mit aufgeschnittenem Obst. Aus diesen Bildern wurde eines ausgewählt, das inzwischen auf dem Veranstaltungsflyer, dem Plakat und auch als Etikett auf der Sonderedition von Bierflaschen aus der Hochdorfer Kronenbrauerei zu sehen ist.

Über ein halbes Jahr erstreckten sich die künstlerischen Arbeiten samt ihrer theoretischen Erarbeitungsphase in der Jugendkunstschule und sie gehen, mit der Bemalung des Fahnenstoffs in die Endphase. Die fertige Flagge wird bei den Wildberg Classic Open am historischen Schloss wehen.

Die Kunstwerke im Treppenhaus der Musikschule Wildberg bleiben bis zum Herbst hängen und können zu den Öffnungszeiten betrachtet werden.