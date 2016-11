Wildberg Sulzer Paar feuert deutsche Damen an

Port Moresby/Sulz am Eck. Die deutschen Fußballerinnen staunten nicht schlecht, als kurz vor ihrem ersten Spiel zwei waschechte deutsche Fans auf das Trainingsgelände der DFB-Elf kamen, das momentan am anderen Ende der Welt liegt.

Katharina Proß und ihr Mann Sebastian leben und arbeiten seit wenigen Monaten in der Hauptstadt Port Moresby des Pazifikstaates in dem Projekt "Shape Life" der Liebenzeller Mission. Dort kümmern sie sich um Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten und bieten Kinderprogramme an. In den sogenannten "Settlements" sind Kriminalität und hoher Alkohol- und Drogenkonsum an der Tagesordnung. "Shape Life" will Leben formen, prägen und gestalten. Ziel der Programme ist es, ganzheitliche Hilfe zu leisten.

Der 27-Jährige Sebastian Proß berichtet: "Als Fußball-Fans freut es uns natürlich, dass die U-20-WM in unserem Einsatzland stattfindet. Es ist sehr schön, so nah dabei sein zu können und auch Einblicke in Hintergründe zu erhalten."