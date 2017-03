Wildberg Sulz und Gültlingen am Gasnetz

Wildberg. Die EnBW-Tochter ist neben der Betreuung der Stromnetze auch für den Bau und Betrieb der Gasnetze in Wildberg zuständig. Bürgermeister Ulrich Bünger und die Netze BW laden die Bürgerinnen und Bürger nun ein, am Donnerstag, 9. März, um 17 Uhr vor dem Rathaus in Sulz am Eck gemeinsam die erste Gasflamme zu entzünden. Neben einführenden Worten und Informationen ist auch ein kleines Rahmenprogramm vorgesehen.

Das gesamte Projekt schlägt mit mehr als fünf Millionen Euro zu Buche

Bereits im Dezember 2015 hat die Netze BW das erste Teilstück der Hochdruckleitung an die bestehende Gas-Transportleitung bei Oberjettingen angeschlossen. Damit begann der Ausbau des Gasnetzes in der Region Wildberg. Schritt für Schritt wurden dann die Gasrohre weiter in Richtung Wildberg, Sulz am Eck, Gültlingen, Wächtersberg und auch nach Deckenpfronn in die Erde gelegt. Die Netze BW hat in das gesamte Gasausbau- und Erschließungsprojekt mehr als fünf Millionen Euro investiert. Je nach Interesse der Anwohner ist jetzt auch die weitere Gaserschließung in den Teilorten möglich.