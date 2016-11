Wildberg Südstaaten-Flair in der Stadthalle

Wildberg. Cajun und Zydeco sind die typischen Musikstile Louisianas – entstanden aus dem Aufeinandertreffen französischer Siedler, den Nachfahren afrikanischer Sklaven, karibischer Einflüsse, europäisch geprägter Marching Bands, Blues und Voodoo. Diesem tanzbaren Gemisch widmet sich Zydeco Annie mit ihrer Band Swamp Cats – am 19. November ab 19.30 Uhr auch in der Wildberger Stadthalle.

Anja Baldauf – so der bürgerliche Name der Swamp-Cats-Frontfrau – stammt aus einer Akkordeonfamilie. Seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Aufgewachsen mit bayrischer Hausmusik, ihre Jugend mit orchestralen Akkordeonklängen verbracht und Klassik studiert, hat sie sich auf einer ihrer Tourneen in die Cajun- und Zydecomusik verliebt. Ihr Spiel ist dabei so facettenreich wie das Leben selbst, sprühende Lebensfreude, unendliche Sehnsucht, die Ernsthaftigkeit des Musizierens und ganz bestimmt die große Liebe zu ihrem Instrument.

Mit ihrer Band Swamp Cats – bestehend aus Rolf Bergér (Gesang, Gitarre, Bouzouki, Percussion), Titus Waldenfels (Gitarre, Mandoline, Violine), Gabriel McCaslin (Violine, Gitarre, Double Bass, Gesang) und Stefan Baldauf (Schlagzeug, Percussion, Gesang) – versteht es die gebürtige Bayerin, die eigenen Wurzeln mit dem Big Easy zu verknüpfen, die eigene Vergangenheit in der Musik der Kreolen widerzuspiegeln. Die Bandbreite reicht von der Traurigkeit über das Abschiednehmen hin zu Bewunderung und Ausgelassenheit, von der Einsamkeit und der Sehnsucht bis zum geselligen Beisammensein beim Mardi Gras.Dabei ist das Cajun-Motto "Laissez les bon temps rouler" (sinngemäß: "Genießt das Leben!") Programm.