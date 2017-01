Wildberg Sternsinger bringen Neujahrssegen ins Rathaus

Wildberg. Bürgermeister Ulrich Bünger dankte den in prächtige, orientalisch anmutende Gewänder gehüllten Kindern und Jugendlichen für ihren "wichtigen Dienst". Neben einer kleinen Wegzehrung in Form von Schokoriegeln hatte er auch für jede Sammelbüchse einen Obolus vorbereitet. Die als Heilige Drei Könige ausstaffierten Besucher bedankten sich mit Liedern und Gedichten. Schließlich stemmte der Bürgermeister einen der leichteren in die Höhe, so dass dieser den auf einem Klebestreifen vorbereiteten Neujahrssegen "20*C+B+M+17" über der Rathaustür anbringen konnte.

Wie Mitorganisatorin Edith Borghetto berichtete, sind 45 bis 50 Kinder und Jugendliche und zehn Betreuer in allen Wildberger Stadtteilen unterwegs, um gegen eine Spende den Neujahrssegen zu bringen.

Das diesjährige Motto der Sternsinger lautet "Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit: Wasser für die Wüste". Neben den üblichen Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung beim Bau von Kindergärten und Schulen sowie deren Einrichtungen, liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem Bau von Brunnen, in denen das wenige vorhandene Wasser gesammelt wird und so den Menschen zur Verfügung steht.