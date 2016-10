Wildberg Stadt und Gemeinde tauschen Flächen

Wildberg. Gebaut werden muss sowieso – im Zuge der neuen Abwasser-Sammelkanäle rechts der Nagold zum neuen Regenüberlaufbecken hin. Nach den Vorstellungen der Verwaltung soll dort Parkraum bleiben, mit zwölf städtischen und sieben Plätzen für die Kirchengemeinde. "Die braucht man, zumindest sonntags", sagte Bürgermeister Ulrich Bünger bei der Vorlage, er wisse das als Kirchgänger.

Fiedler mahnt gute Gestaltung an

Stadtkämmerer Eberhard Fiedler mahnte an, dass der Platz am Ortseingang und vor dem denkmalgeschützten Friedhof mit seiner Mauer auch gut gestaltet werden müsse. Und vom Grünen-Stadtrat Michael Gasser kam die Anregung, die Anbindung an den Fahrradweg stadteinwärts von der neu eröffneten Märchenwald-Steige her zu berücksichtigen.