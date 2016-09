Wildberg Sprichwörtliche Hilfsbereitschaft

Seit der dritten Grundschulklasse ist David Mitglied der Effringer Jungschar und möchte sich dort nach seiner Konfirmation im nächsten Jahr auch als Mitarbeiter einbringen. Bei einem Ferien-Zeltlager der evangelischen Kirchengemeinde Effringen in Agenbach konnte der Zwölfjährige anfangs der Sommerferien schon weitere Erfahrungen sammeln, ehe er mit Eltern und Bruder Max dann mit dem Wohnwagen ins Allgäu zur Erholung fuhr.

Das so genannte "Konfi-Praktikum" möchte David entweder im Fairtrade-Café in seinem Heimatort oder in der Asyl-Arbeit ableisten. Vor rund zwei Jahren begann der Jugendliche, der Geschichte und Sport zu seinen Lieblingsfächern zählt, mit dem Saxofn-Unterricht und spielt nun in der Wildberger Jugendkapelle mit. Zwar ist sein Musikgeschmack eher auf aktuelle Charts ausgerichtet, doch wenn er mit seinen Eltern und den drei Geschwistern Hausmusik macht, erklingen generationenübergreifend auch oft Oldies im Familienverband. Mit Freude hört dann die im Hause lebende Oma zu, für die David immer wieder zuverlässig den Rasen mäht oder Besorgungen erledigt. Für die kommende achte Klasse, die Mittelstufe, hat David, der sich gerne mit der Geschichte der Römer oder des Zweiten Weltkrieges beschäftigt, das naturwissenschaftliche Profil gewählt. Überlegungen zu Beruf oder Studium liegen natürlich noch in weiter Ferne, doch kann er sich gut vorstellen, nach dem Abitur ein soziales Auslandsjahr zu absolvieren, vorzugsweise in Mittel – oder Südamerika.