Wildberg Sperrung der B 463

Wildberg. Autofahrer im Kreis Calw müssen sich erneut auf massive Verkehrsbehinderungen durch Straßenbauarbeiten einstellen. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe beginnen am 2. November auf der Bundesstraße 463 in der Ortsdurchfahrt von Wildberg auf den Streckenabschnitt zwischen Klosterbrücke und Alten- und Pflegeheim Belagsarbeiten. Für die witterungsabhängigen Arbeiten plant das Regierungspräsidium eine Vollsperrung der B 463 voraussichtlich bis zum Freitag, 25. November. Die Umleitung des Verkehrs verläuft für den Zeitraum der Sperrung aus Richtung Nagold ab dem Kreisverkehrsplatz Herrenberger Straße über die Bundesstraße 28 in Richtung Oberjettingen zu den Kreisstraßen 1023 und 4355 nach Sulz am Eck und von dort weiter über die Landesstraßen 358 sowie 357 wieder auf die B 463. Die Umleitung des Verkehrs in Gegenrichtung erfolgt analog. Bereits am Mittwoch, 2. November, ab 7 Uhr, müssen die Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen.