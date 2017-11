Wildberg Spannende Spiele auf hohem Niveau

Wildberg. Viele konzentrierte Gesichter waren in der Sporthalle am Bildungszentrum zu sehen, die Schläger zum Ausholen bereit in Händen, die Augen stets auf den Ball gerichtet, aber dennoch mit guter Laune und einer gewissen Lockerheit bei der Sache waren die Hobbyspieler. Zum vierten Mal hatte die Badminton-Abteilung des TSV ihr Hobbyturnier für Jedermann ohne Spielerpass ausgerufen. Den Gewinnern winkten Urkunden und Sachpreise.

Am Vormittag ging es im Schleifchen-Modus zur Sache. Jedes Doppelpaar wurde vor jeder Begegnung ausgelost, so dass die Spieler immer wieder bunt durchgewürfelt wurden. Den Sieg holte schließlich der Spieler mit den meisten Schleifen, also den meisten Siegen. Cengiz Ersoy konnte den Titel des Schleifchen-Königs für sich in Anspruch nehmen. Auf Platz zwei folgte ihm ein Ehepaar, das schleifchenmäßig gleichauf lag: Dung und Arivan Thai. Den dritten Platz teilten sich gleich drei Spieler: Jürgen Stockinger, Christian Ohnesorg und Hartmut Schnepf-Baret.

Am Mittag waren die Herren-Doppel- und Mixed-Turniere an der Reihe. Bei den Herren konnten sich Philipp Feinäugle und Johann Orlig Platz eins erkämpfen. Platz zwei holten sich Elmar Bux und Michael Schwaben. Christian Ohnesorg und Benjamin Battacherya-Ghosh schafften es auf Platz drei. Das Mixed-Turnier entschieden Frederik Küne und Runyi Du für sich. Thomas Burgdorf und Aivan Tai landeten auf Platz zwei. Den dritten Platz sicherten sich Katja Korherr und Oliver Paletta.