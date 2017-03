Wildberg Skizunft ist deutlich gewachsen

Wie Abteilungsleiter Steffen Schwindhammer bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Krone" berichtete, ist die Abteilung im vergangenen Jahr gewachsen. Zählte man zu Beginn 2016 noch 232 Mitglieder, sind es zurzeit 245.

Steffen Schwindhammer fand es mit Blick auf Skibasar, Ausfahrten, Skikurse, Fahrradfahren, Jogging und Hallensport "schon erstaunlich, was die Skizunft Wildberg an Leistungen" bietet. Allerdings befürchtet er, dass die Abteilung die Fülle an Angeboten nicht halten könne, da in vielen Bereichen derzeit keine Nachfolger in Sicht sind.

Ehrungen vorgenommen