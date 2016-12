Wildberg "Singen ist mein Lebenselixier"

Wildberg-Effringen. 41 Jahre leitete sie den Chor. "Singen ist mein Lebenselixier", sagt Braun. "Wenn die Menschen wüssten, wie gesund das Singen ist, würden es viel mehr Leute tun." Dennoch hat sie die Leitung und ihre Sängerbeteiligung aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. "Das ändert aber nichts daran, dass ich nach wie vor am liebsten singe."

Besonders gern zusammen mit ihren Kindern, den acht Enkeln und zwei Urenkeln. "Wenn die ganze Familie zusammenkommt, singen wir fünf- oder sechstimmig. Das ist so schön", schwärmt Braun. "Ich weiß Freiheit und Frieden zu schätzen, für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich habe das Glück auf so vielen Umwegen bekommen, deshalb genieße ich es jetzt umso mehr."

Denn nicht immer führte die 85-Jährige ein Leben, das von Gesang erfüllt war. Geboren wurde Anne Braun in Malthern am Fuß der Hohen Tatra in der Slowakei. Sie war nach ihrem Bruder das zweite Kind von Jakob und Anna Simonides. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, musste sie mit ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester Susanne nach Wien, um dort weiter zur Schule zu gehen. Ihr Bruder Jakob musste an die Front. Im Jahr 1945 starb ihr Vater an einer Lungenentzündung, seit diesem Jahr wird auch ihr Bruder vermisst.