Wildberg Senioren an der Mosel unterwegs

Zügig ging die Fahrt über Bruchsal und Hockenheim zum ersten Ziel: der Römerstadt Trier. Bei einer Führung erzählten zwei Stadtführer Wissenswertes über die Sehenswürdigkeiten der Wein- und Römerstadt, unter anderem über die Porta Nigra, den Trierer Dom und den Hauptmarkt.

Am Abend wurde die Gruppe von einem Oldtimerbus am Hotel abgeholt und zu einem Weingut gebracht, wo die Weinprobe und der leckere typische Schwenkbraten schon zur Verkostung und dem Verzehr bereit standen. Am nächsten Tag fuhr die Gruppe nach Cochem, wo mit dem Moselexpress ein Teil der Altstadt, die Moselbrücke sowie der Stadtteil Cond abgefahren wurden.

