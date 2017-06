Wildberg Selbstwertgefühl vermitteln steht im Fokus

Wildberg/Varanasi. Gegensätzlicher könnten die beiden "Wohnorte" von Kati Cysarek kaum sein: Zwei Drittel des Jahres lebt und arbeitet sie in der Jeevan-School in Varanasi, Indien. Die Millionenstadt am Ganges gleicht laut Reiseberichten einem Ameisenhaufen. Es gibt viel Armut. In Effringen hingegen ist Cysarek mit ihrer kleinen Familie erst kürzlich in ein großes, ruhig gelegenes Haus gezogen. Vor der Tür pflanzt Ehemann Sven Cysarek mit Sohn Johann gerade kleine Pflanzen in einen Kübel. Schwarzwaldidylle pur.

Seit 2008 ist Kati Cysarek an der Jeevan-School, was übersetzt so viel heißt wie "Lebensschule". Eigentlich hat die Schule mit angeschlossenem Internat einen längeren Namen. "Das Wort Jeevan sagt aber am meisten aus", meint Cysarek. Genau das sollen die Kindern nämlich lernen: Zu leben, nicht nur zu wissen.

Nach ihrem Grundstudium in Kulturwissenschaften, Politik und Soziologie wollte die gebürtige Anhaltinerin ein zweimonatiges Praktikum in Indien absolvieren. Dann entschied sie sich aber dafür, in Indien zu bleiben. Cysarek suchte sich eine Nichtregierungsorganisation, die weder korrupt oder mafiös organisiert ist, noch das Schlagen von Kindern als Erziehungsmethode akzeptiert. Gar nicht so leicht in Indien, betont Cysarek. Schließlich stieß sie bei ihrer Suche aber auf die Schule in Varanasi.