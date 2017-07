Wildberg Schwerverletzte nach Unfall bei Wildberg

Wildberg. Nach den Feststellungen des Verkehrskommissariats Pforzheim war ein 19-jähriger Autofahrer gegen 6.25 Uhr mit seinem Seat in Richtung Deckenpfronn unterwegs, als er auf Höhe Lerchenberg aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen einer 27 Jahre alten Frau. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, bei der Frau müsse gar von Lebensgefahr ausgegangen werden, so die Polizei. Zur Versorgung der Verletzten waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein bodengebundener Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz. Zur Sicherstellung des Brandschutzes und Unterstützung der Aufräumungsarbeiten war zudem die Freiwillige Feuerwehr Wildberg mit 17 Mann an die Unfallstelle geeilt. Bis zum Abschluss der Nassreinigung der Fahrbahn war der betroffene Streckenabschnitt bis in die späten Vormittagsstunden für den Verkehr voll gesperrt und wurde überörtlich umgeleitet.