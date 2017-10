Wildberg Schönheit der Schwarzwaldbahn

Wildberg. Ein Film über eine Bahnlinie, auf der kein Zug fährt – und dennoch füllt er die Säle? Dieses Phänomen erzeugte an mehreren Orten im Kreis die Dokumentation "Auf den Spuren der Württembergischen Schwarzwaldbahn", die jetzt auch in Wildberg zu sehen ist. Der Film wird am Mittwoch, 25. Oktober, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Wildberg im Rahmen der Mittwochsgesellschaft gezeigt. Hierzu lädt der Stadtseniorenrat zum Kaffeenachmittag ein.