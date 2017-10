Wildberg Schönheit der Schwarzwaldbahn

Der Film wird am Mittwoch, 25. Oktober, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Wildberg im Rahmen der Mittwochsgesellschaft gezeigt. Hierzu lädt der Stadtseniorenrat zum Kaffeenachmittag ein.

Der Film der Wildberger Produktionsfirma avmediafactory entstand zwischen Juni 2015 und September 2016. Er mischt neue und alte Fotos mit neuen und alten Filmaufnahmen und zeigt die Schönheit dieser einst aufwendig gebauten Strecke.

Dabei werden bei vielen Besuchern die Erinnerungen an den roten Schienenbus geweckt, der ab 1978 die Personenbeförderung auf der Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw übernommen hatte, nachdem Weil der Stadt an das Stuttgarter S-Bahn Netz angeschlossen worden war. Neben dem Schienenbus befuhren auch Güterzüge die Strecke, bis zum Schluss wurden Röhren von Perrot und Sprit für die Bundeswehrkaserne in Calw per Bahn verschickt.