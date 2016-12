Wildberg Schönbronner Projektchor knüpft an Erfolg an

Schon beim Auftakt, "Kumbajah my Lord", spürte man die Sangesfreude der von Chorleiter Christian Platschko motivierten Akteure, die sich noch eindrucksvoll steigerte beim zweiten Stück "Lasst froh die Stimmen klingen, brecht auf, macht euch bereit". Danach waren leisere Töne angesagt, beim Weihnachtslied "Hör in den Klang der Stille" von Lorenz Maierhofer. Nach zwei weiteren A-cappella-Sätzen erklang das Themenlied "Zwischen Himmel und Erde", bei dem das Begleitensemble (Klavier, zwei Violinen, Violincello) den Chorklang wunderbar ergänzte. Maierhofer hat dem Stück zwei Sprachen mitgegeben, englisch und deutsch. Ein Quartett aus jungen Frauenstimmen (Luisa Dürr, Sonja Mayer, Anna Baitinger, Karin Roller) sang ausdrucksvoll den englischen Text, und der Hauptchor ließ die deutsche Version folgen. Aber auch der Projektchor kam mit der englischen Sprache gut zurecht, was er bei "I wake up this morning" und "Freedom is coming" unter Beweis stellte. Eine instrumentale Einlage des Streichensembles gab dem Chor Gelegenheit zum Durchatmen.

Kaoru Minamiguchi, Julia Deppert-Lang an den Geigen und Danuta Platschko am Cello intonierten zwei Stücke von Cesare Frank. Air Bérnaise und das Andantino wurden vom Publikum mit viel Applaus bedacht.

Im Mittelpunkt des Konzerts stand die "Messe brève No. 7 in C" von Charles Gounod. Der Chorleiter führte die Akteure engagiert und einfühlsam durch diese lateinische Messe. Die vom Komponisten vorgesehenen Solopassagen hatte Christian Platschko bewusst nicht solistisch besetzt. Er ließ die Soli von den einzelnen Chorstimmen singen, was der Komposition in keiner Weise schadete und einen homogenen Gesamteindruck hinter ließ.