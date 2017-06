Wildberg Schaumparty mit Elfmeterturnier

Pizzabäcker reist wieder an

Zum zweiten Mal werden frisch gemixte Cocktails an der "Cocktail-Emotion Bar" angeboten, außerdem reist auch wieder, wie in den Vorjahren, der Pizzabäcker an, der vor Ort frische Pizza zubereitet. Am Samstag, 24. Juni, treten 26 Hobby- und Freizeitmannschaften ab 16 Uhr gegeneinander im Elfmeterschießen an. Viele "Altbekannte" werden wieder dabei sein, in diesem Jahr nehmen aber auch einige Mannschaften teil, die sich zum ersten Mal angemeldet haben.