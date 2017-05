Wildberg-Schönbronn. Bereits zum siebten Mal lädt der SV Schönbronn am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, zu einer Schaum-Party und einem Fußball-Elfmeter-Turnier für Hobby- und Freizeitmannschaften ein. Beginn der Schaumparty ist am Freitag, 23. Juni, um 20.30 Uhr. Das Team von HB Audio heizt wieder mit Beats und einer Mega-Lichtshow ein. Am Samstag, 24. Juni, beginnt um 15.30 Uhr das Elfmeter-Turnier. Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren (ab 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Anmeldungen nimmt Heike Dingler bis Pfingstsonntag, 4. Juni, entgegen. Die Telefonnummer lautet 07054/76 57.