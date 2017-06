Wildberg Salonorchester macht Auftakt

Feste Probezeiten gibt es beim Salonorchester nicht, geprobt wird projektbezogen und nach Bedarf – und vor allen Dingen mit sehr großem Spaß am Musizieren. Die ganze Truppe genießt es, neben der Arbeit noch im Kollegenumfeld musikalisch aktiv zu sein.

Am letzten Juniwochenende stehen gleich mehrere Auftritte auf dem Programm. Am Freitag, 30. Juni spielt das Ensemble ab 19.30 Uhr, am Tag danach steht ein Nachmittags-Auftritt bei der Gartenschau in Bad Herrenalb auf dem Plan, bevor an diesem Abend die zweite italienische Nacht vom Salonorchester eingeläutet wird.

Mitglieder des Salonorchesters sind Stefan Schneider (Saxofon), Petra Roderburg-Eimann (Blockflöte), Peter Falk (Kontrabass), Olga Steinle (Klavier), Ursula Staenglen (Akkordeon), Kaoru Minamiguchi (Violine), Achim Olbrich (Posaune), Helgard Israel (Querflöte) und Anton Khananayev (Schlagzeug, Percussion).