Wildberg Saft frisch gepresst

Die mobile Mostpresse ist auf einem fünf Meter langen Dreiachs-Anhänger verbaut. Das Obst wird über ein Förderband in die Waschanlage und von dort in die Rätzmühle zum Zerhacken transportiert.

Die gewonnene Maische wird dann in die Bandpresse geleitet, die durch kontinuierliche Druckerhöhung um die 70 Liter Saft aus 100 Kilogramm Obst presst. Mostfreunde bekommen ihren Saft in ihre Fässer gepumpt.

Für Saftfreunde wird der Saft auf 78 Grad Celsius erhitzt und luftdicht in handliche Fünf-Liter-Bag-in-Box-Verpackungen abgefüllt, in denen der Saft so ungeöffnet mindestens ein Jahr gelagert werden.