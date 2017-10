Wildberg Rund 230 Kinder lernen das richtige Verhalten

Auch das geht natürlich am besten in der Praxis. Das Busunternehmen Rexer/VBN/BVN stellt dafür die Woche über unentgeltlich Busse, Mitarbeiter und Ausbilder zur Verfügung. "Das ist wirklich toll", freute sich Hein-Lutz. Auch die Kinder fanden Gefallen daran. Sie saßen ganz still auf ihren Plätzen im Bus und hörten aufmerksam zu.

Die Erstklässler haben zusätzlich noch Theorieeinheiten im Unterricht, bei denen sie sich mit der Materie Verkehrssicherheit näher beschäftigen.

Am Donnerstag und Freitag werden zudem 30 neue Schulbusbegleiter aus den BZ-Klassen sieben bis neun ausgebildet. "Das ist ein freiwilliges soziales Engagement der Schüler und echt lobenswert", erklärte Claudia Hein-Lutz. Die Jugendlichen lernen bei diesem Gewaltpräventionsprojekt etwas über Schulbussicherheit sowie Konfliktmanagement und erhalten Kommunikationstraining.

"Die Schüler lernen, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, sich in schwierigen Situationen zurecht zu finden und sich zu behaupten", erklärte Hein-Lutz. "Kurz: Ihre Sozialkompetenz wird geschult und verbessert." Mitgestaltet wird die Schulbusbegleiterausbildung vom Busunternehmen sowie Polizeihauptkommissar Erhard Schulz vom Nagolder Polizeirevier.

Das Projekt Schulbusbegleiter laufe am Wildberger Bildungszentrum bereits seit vielen Jahren und trage Früchte: "Dort, wo die Schulbusbegleiter im Einsatz sind, haben Vandalismusschäden in den Fahrzeugen deutlich abgenommen", berichtete Hein-Lutz. "In Wildberg geht die Zahl gegen null." Die Busfahrer würden dadurch entlastet und könnten sich auf ihre "eigentlich Aufgabe, die sichere Beförderung der Kinder und Jugendlichen", besser konzentrieren.

Am Freitag, 20. Oktober, findet ab 10.30 Uhr die Abschlussveranstaltung der Verkehrstage in der Stadthalle statt. Die Kinder werden zeigen, was sie gelernt haben, und ihre Urkunden bekommen. Die Schulbusbegleiter erhalten ihre Ausweise.