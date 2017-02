Wildberg Rund 120 Zünfte haben sich angesagt

Wildberg. An drei Terminen präsentieren sich die Wildberger Grabenteufel, Burghexen und Wildbis vor heimischem Publikum: beim Maskenabstauben am Dreikönigstag, beim Rathaussturm am "schmotzige" Donnerstag und mit ihren zwei "Lompabällen" samt Kinderfasnet, die dieses Jahr am heutigen Freitag und morgigen Samstag in der Schönbronner Halle stattfinden.

Für die Narren ist das nicht nur mit einer Menge Spaß verbunden, sondern auch mit viel Arbeit, erklärt Zunftmeisterin Simone Hallabrin. An die Halle werden Barzelte angebaut, des Weiteren muss der Innenraum dekoriert werden, und während der Veranstaltungen selbst sind eine Menge Helfer für Aufsicht, Bewirtung und dergleichen mehr im Einsatz.

Der erste "Lompaball" am heutigen Freitag ist Hästrägern vorbehalten. Rund 120 Zünfte hätten zugesagt, heute oder morgen eine Delegation zu entsenden, freut sich die Zunftmeisterin. Das Bühnenprogramm habe man etwas reduziert, um der Party- und Stimmungsmusik mehr Raum bieten zu können. Dennoch würden mit den "Edafetzern" aus Ehiningen und den Kindertanzgruppen aus Ostelsheim echte Glanzlichter auftreten. Am morgigen Samstag sind dann auch "Zivilisten" in der Schönbronner Halle willkommen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Wegen der großen Zahl der angemeldeten Zünfte empfiehlt Simone Hallabrin Kurzentschlossenen, möglichst zeitig vor Ort zu sein.