Wildberg Ruhestand heißt nicht gleich Ruhe

Wildberg-Sulz. Fünf Frauen und fünf Männer spielen in diesem Jahr beim Stück der Theatergruppe aus Sulz am Eck mit. Insgesamt gibt es 14 Spieler, von welchen jedes Jahr diejenigen mitspielen, die Zeit dafür haben. Dieses Jahr sind das Andreas Fuchs, Anja Roth, Jürgen Schmid, Christina Röhm, Friedemann Wörner, Carola Schechinger, Susanne Schmid, Michael Monn, Anja Schmid und Andreas Pietsch. Auch der Regisseur wechselt jedes Jahr. Diese Aufgabe übernimmt einer derjenigen, die nicht im Stück mitspielen. Dieses Jahr ist das Diana Bethke.

Die Sulzer Theatergruppe besteht seit 1980. Sie hat sich, nach langer Überlegung, nun auch endlich einen Namen gegeben: Sulzer Schdoagräddla. "So hat man vor allem früher zu den Sulzern gesagt", erklärt Jürgen Schmid, der auch in der Theatergruppe aktiv ist. "Wir hatten schon immer steinreiche Äcker und Felder, deshalb wurden wir so genannt." Man habe sich nun auch extra T-Shirts drucken und Jacken machen lassen, um den Wiedererkennungswert zu steigern.

Im Stück, welches am 27. und 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar aufgeführt wird, geht es um Therese Klein. Sie ist mit sich und ihrem Leben zufrieden. Sie versorgt Haus und Familie, betreibt eine kleine Pension und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren beiden Freundinnen Karola und Gisela. Doch dieses Leben ist an einem Mittwoch plötzlich zu Ende. Ehemann Julius verlässt nach 43 Jahren, in denen er für Frau und Kind aufopferungsvoll und selbstlos geschuftet hat, seine treue Sekretärin Lieselotte Schlüpfer und geht in den Ruhestand.