Wildberg Riverside-Band mischt Jazz und Blues

Wie geschmeidig sich die "Riverside Jazz- and Bluesband" durch die Hits und Klassiker der vergangenen 100 Jahre bewegt, zeigte ihr Programm am gestrigen Sonntag. Der Blues-Song "Sweet as bear meat" von Chris Barber, die Jazz-Nummer "On the sunny side of the street", bekannt durch Größen der Musikgeschichte wie Frank Sinatra, Rod Stewart und Louis Armstrong, Tom Delaneys "Jazz me Blues" und Judy Garlands "I can’t give you anything but love" eröffneten das Konzert bereits mit viel Schwung, Abwechslung, Leidenschaft und verdientem Applaus für die Band.

Ebenfalls für Begeisterung sorgte der klassische, in seinem ursprünglichen Sinne verstandene "R’n’B" – der "Rhythm’n’Blues", repräsentiert durch Hits von Louis Jordan, Ike Turner und "Supercharge". Ein Abstecher in die Welt des darauf gründenden, unvergessenen Rock’n’Roll – die Welt von Stars wie Elvis Presley und Bill Haley – durfte auch nicht fehlen.