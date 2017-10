Wildberg Reformation soll gefeiert werden

Wildberg-Effringen. Vor mehr als zehn Jahren bildete sich im Nordschwarzwald eine Gemeinschaft aus leidenschaftlichen und hoch motivierten Sängern.

Im Laufe der kommenden Jahre zogen immer mehr von ihnen um, weshalb die Musiker des Nagolder Remiguschores nun verstreut in ganz Baden-Württemberg leben. Dies führt aber keineswegs zu Problemen. "Die meisten singen unter der Woche in ihrem heimatlichen Chor. Am Wochenende proben wir dann intensiv gemeinsam", erklärt Johannes Kalmbach, Leiter des Chores.

So auch an den vergangenen Wochenenden. Am Samstag, 28. Oktober, steht nämlich die nächste große Veranstaltung an. In der Marienkirche in Effringen erklingen dann Choral- und Psalmvertonungen aus drei Jahrhunderten. Dabei werden unter anderem die Bachkantate "Nach dir, Herr, verlangt mich" sowie zwei Choralkantaten von Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören sein.