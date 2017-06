Wildberg Randalierer kommt hinter Gitter

Wildberg/Nagold. Er hat Schränke aufgerissen, Schubladen zertrümmert, Regale und Küchengeschirr auf den Boden geworfen, den Fernseher und eine Matratze durchs Fenster geschmissen. Die alarmierte Polizei nahm den Randalierer fest. Das Amtsgericht Nagold verurteilte den 37-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember Jahres in der Wildberger Flüchtlingsunterkunft. Der Angeklagte erklärte in der Verhandlung, wegen "seelischer Probleme" eine Flasche Whisky gekauft und sie "viel zu schnell" leergetrunken zu haben, deshalb könne er sich an Einzelheiten nicht mehr erinnern. Er sei Alkoholiker und wegen seiner Depressionen schon zweimal zur Untersuchung in Hirsau gewesen.

Seine Aussage wurde von Richter Martin Link unterbrochen, weil eine Justizangestellte die nächste Anklageschrift in den Gerichtssaal brachte. Sein Erinnerungsvermögen, fuhr der Angeklagte fort, habe er erst in der Ausnüchterungszelle wiedererlangt. "Ich gebe alles zu, was mir vorgeworfen wird", ließ er über seinen Dolmetscher ausrichten. Er habe den festen Willen, von seiner Trunksucht loszukommen.