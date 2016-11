Wildberg Räte liebäugeln mit einer Kosten-Deckelung

Im Sommer dieses Jahres gab es erste Begehungen und den Beschluss über einen ersten Planungsentwurf zur Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Schulgeländes am Bildungszentrum auf dem Wildberger Schafscheurenberg. Jetzt war die auf Schulen spezialisierte Landschaftsarchitektin Annette ­Sinz-Beerstecher vom Rottenburger Büro "frei raum concept" erneut Gast des Gemeinderats, um den Fortgang der Planungen und die eingearbeiteten Anregungen aus den Gremien, der Schule und der Stadtverwaltung zu erläutern. Vom Bildungszentrum waren die Schulleiter Eugen Blumenstock und Stellvertreter Jochen Fouquet sowie Sonja ­Mayer als Sprecherin der Schülermitverwaltung (SMV) gekommen.

Sogar ein "grünes Klassenzimmer" geplant

Immer mehr Zeit verbringen Schüler in der Schule, auch unterrichtsfreie oder betreute Zeit. Schon der normale Nachmittagsunterricht, so Schulleiter Eugen Blumenstock, werde künftig insgesamt auf drei Wochentage ausgeweitet. Mehr Grün, mehr Sitzflächen, sogar ein "grünes Klassenzimmer" auf dem vielleicht wichtigsten Schulhof vor dem Musikpavillon, aber auch vor Wind und Wetter geschützte Aufenthaltsräume soll es geben. Auch Verschönerungen, etwa ein Farbleitsystem. So fasste die Architektin die große Linie der Planung zusammen.