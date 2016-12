Wildberg Posaunenchor umrahmt den Gesang

Der Posaunenchor unter Leitung von Walter Dengler untermalte neben seinen rein instrumentalen Vorträgen auch das gemeinsame Singen aller Anwesenden mit weihnachtlicher Musik. "Kling, Glöckchen, klingelingeling", "Macht hoch die Tür" und "Oh du fröhliche" stimmte der ganze Schulhof gemeinsam an.

Den gesanglichen Hauptpart übernahm der gemischte Chor des Gesangvereins unter Leitung von Johannes Spyrka. Der Dirigent hatte außerdem einen Teil des Programms – das Spiritual "Go tell it on the mountain", "Es kommt ein Schiff geladen" und "Leise rieselt der Schnee" – für diesen Auftritt arrangiert.

Karl Däuble bezauberte das Publikum mit dem gesprochenen Wort. Er verlas eine Geschichte, die zur Kriegszeit in den 1940er Jahren in einem Dorf auf der Alb spielt. Die Einwohner mussten ihre wertvollen Nutztiere vor den Soldaten verstecken und fanden dafür nur einen Ort: die Kirche. Sie hatten Erfolg, ihre Tiere waren gerettet, doch dafür hatte sich ein unangenehmer Geruch in der Kirche ausgebreitet. Der Pfarrer musste einiges an Weihrauch verbrennen, um den eigentlichen Kirchenduft wiederherzustellen.

Komplett machte die weihnachtliche Stimmung der Besuch vom Nikolaus, der die über das ganze Gesicht strahlenden Kinder mit Nüssen und Mandarinen beschenkte.