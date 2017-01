Wildberg Plötzlich ist’s um die Ruhe geschehen

Wildberg-Sulz. Nachdem Hauptfigur Julius Klein im ersten Akt von seinen Nachbarn im Ruhestand begrüßt und sein Abschied von seiner Sekretärin beweint wurde, plagt den frisch gebackenen Rentner die Unruhe. Frau und Haus will er auf Vordermann bringen, die Wirtschaftlichkeit in der Pension seiner Angetrauten steigern – sehr zu deren Leidwesen. Die grandiose Lösung: Jedes Wochenende soll dort Theater gespielt werden! Damit macht das Stück von Regina Rösch seinem Untertitel "Und plötzlich war die Ruhe weg" spätestens im dritten Akt alle Ehre. Denn zum Ende hin herrscht reger Betrieb auf der Bühne, die Darsteller treten in voller Cowboy- und Indianermontur in Erscheinung, Steckenpferde werden geritten, Frauen entführt, Männer mit Pistolen bedroht und gefesselt. Das ist das Stück im Stück, das ist Karl Mays "Winnetou".

Mit diesem Lustspiel hatte die Theatergruppe des Sportvereins ins Schwarze getroffen. Das Publikum in der proppenvollen Gemeindehalle schien hin und weg von dem Werk, lachte und klatschte ausgiebig.

Zum Stab gehörten in diesem Jahr sowohl alte Hasen als auch Theaternovizen: Andreas Fuchs, der als Julius Klein brillierte, stand zum 30. Mal mit den "Schdoagräddla" auf der Bühne. Die Cowboys Felix Widmaier und Florian Röhm hingegen waren zum ersten Mal dabei.