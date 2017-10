Wildberg Platz erinnert an den Firmengründer

Wildberg-Effringen. Zwei Anlässe führten mehr als 150 Personen vor das Gebäude der Firma RAS in Effringen: zum einen der Neubau, den Rainer Stahl als den fünften Bauabschnitt an diesem Standort bezeichnete, und zum zweiten die neue postalische Adresse, deren Namensgebung mit Widmung sieben lange Jahre an 75 Zentimeter fehlender Breite für die Zufahrtsstraße gescheitert war.

Zwischenzeitlich wurde der Weg in Zusammenarbeit mit der Stadt Wildberg und Bürgermeister Ulrich Bünger verbreitert, so dass die Zufahrt inzwischen namentlich dem Firmengründer und Großvater, Wilhelm Reinhardt, gewidmet werden konnte. Das zunächst verdeckte Firmenschild wurde feierlich enthüllt und der neue Straßenname vorgestellt. RAS ist jetzt am Wilhelm-Reinhardt-Platz 1 beheimatet. Hier befindet sich auch der vor einigen Jahren von der Werre verlegte Eingangsbereich des Unternehmens.

Landrat Helmut Riegger gratulierte den Firmeninhabern zur offiziellen Einweihung der erweiterten Produktionsstätte, mit dem ein weiteres Kapital der Erfolgsgeschichte des Maschinenbauunternehmens RAS aufgeschlagen wird, das nicht nur viele Arbeitsplätze bietet, sondern auch stark in der Ausbildung junger Menschen tätig ist. Heute ist Riegger als Landrat im Kreis Calw sehr froh darüber, dass RAS in Effringen gebaut hat und nicht, wie er sich das zu seiner Zeit als Bürgermeister in Sindelfingen vorgestellt hatte, ausschließlich dort mit seinem Unternehmen ansässig blieb.