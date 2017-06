Wildberg Pferde und Hunde sorgen für Staunen

Die kleineren Besucher freuten sich vor allem über das Ponyreiten rund ums Gestüt.

Edwin Bäuerle war zunächst ein wenig in Sorge, ob an Pfingstsonntag mit so vielen Besuchern wie in den Vorjahren zu rechnen sei. Ganz ohne Grund, wie der volle Hof, die gut besetzten Bierbänke und die vielen Zuschauerreihen am Reitplatz zeigten. "Es freut einen, dass die Leute das Programm so gut annehmen", zeigte er sich zufrieden. Immerhin biete man ein so abwechslungsreiches Programm nur aus einem Grund: Es soll Groß und Klein Spaß machen. Ein gelungenes Vorhaben, so fröhlich wie Kinder und Erwachsene an diesem Sonntag strahlten, während sie auf dem Gestüt unterwegs waren.