Wildberg Palastperlen präsentieren Preziosen

Wildberg. "Frauen, Krokodile, Fantasien..." ist das sechste abendfüllende Programm des 13-köpfigen Salonorchesters überschrieben – mit dem Zusatz: "Ein Schelm, wer Böses dabei denkt." Die Palastperlen entführen ihr Publikum einmal mehr in die Zeit des deutschen Tonfilmschlagers. Der musikalische Leiter des Ensembles, Uwe Forstner, hat wahre Preziosen der Unterhaltungsmusik der 20-er und 30-er Jahre geborgen. Die zwölf versierten Musiker um den Sänger Andreas Hohl nehmen die Zuhörer mit auf eine unterhaltsame Zeitreise. Mit Leichtigkeit und Dynamik interpretieren sie Gassenhauer und unbekannte Lieder aus einer Epoche, die von Entbehrungen, Umbrüchen und düsteren Zukunftsaussichten ebenso geprägt war wie von Eleganz und überschäumender Lebensfreude.

In der Conférence mischen sich Unterhaltung und Information in bewährter Manier. So gelingt es den Palastperlen nicht nur die Musik, sondern auch das Lebensgefühl zu vermitteln.

Das neue Programm handelt von Frauengeschichten, sehnsüchtigen Liebeserklärungen, einem Besuch in der "Bar zum Krokodil" und Onkel Bumba aus Kalumba. Viele Stücke stammen aus Tonfilmproduktionen, andere wurden verbotenerweise in geheimen Tanzdielen gehört.