Wildberg Ordnungshüter fahnden in der Martinskirche

Gänzlich ungewöhnlich für ein Gotteshaus, gab es nach dem üblichen Glockenläuten polizeiliche Funkdurchsagen, die erklärten, was den Kirchenbesuchern bevorstand. Die Polizisten und ihre Partnerinnen zogen zur Melodie von "Pink Panther", bei dem alle ein blinkendes Blaulicht in die Kirche trugen, durch den Mittelgang ein. Traditionell folgte die "Hymn" der Pop-Gruppe Barclay James Harvest.

Nach der Begrüßung der Gemeinde war das Lied "One of us" von Joan Osborne zu hören, und die gesamte Gruppe, die sich aus einem Gitarren- und Bass-Spieler, einen Percussionisten und einer Sängerin sowie einem singenden Polizisten zusammensetzt, wurde vorgestellt.

Christliche Lieder aus dem Gesangbuch waren rund um die actiongeladene Geschichte gruppiert, bei der eine Sonderkommission gebildet wurde, die gemeinsam ermittelte. Schmunzeln erzeugte die Personenbeschreibung, wonach ein "alleinerziehender arbeitsloser Hausmann mit neutralem Geschlecht gesucht wurde.

Dass das Applaudieren in der Kirche erlaubt war, wurde auch geklärt, und viel Beifall der zahlreichen Kirchgänger war sowohl bei den Actionteilen als auch bei den musikalischen Stücken, wie "Wish you were here" von Pink Floyd, zu hören.

Der mitgereiste Theologe Gerhard Ziener, Pfarrer der evangelischen Landeskirche Württemberg, hielt die Predigt beim Polizei-Gottesdienst.

Nach Gebeten und Bekanntgaben durch den Wildberger Pfarrer Michael Frey spielte die Band den Song "Jesus in my House" von Judy Bailey und beendete den Gottesdienst mit erfolgreichem Fahndungsverlauf der Sonderkommission sowie der Durchsage "Auftrag erledigt".