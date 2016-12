Wildberg Noro-Virus wütet in Pflegeheimen

"Wer Symptome entwickelte, musste zu Hause bleiben"

"Mit Ausbruch der Erkrankung mussten wir die Häuser sofort schließen", berichtet Ulrich Lutz weiter, um weitere Ansteckungen und die Weiterverbreitung des Virus zu unterbinden. Die Mitarbeitern durften nur noch in spezieller Schutzkleidung arbeiten, mit Handschuhen und Mundschutz, denn: "Gerade die Aerosole, die beim Erbrechen entstehen, sind einer der Hauptquellen der Infektion." Ein weiteres Problem in der Wildberger Einrichtung: Dort gibt es noch eine Reihe von Zwei-Bett-Zimmern, wo eine Ansteckung zwischen den Bewohner fast nicht zu vermeiden ist. So sei es zu der "fast explosionsartigen" Ausbreitung des Virus gekommen.

Ziemlich schnell waren auch Mitarbeiter von der Infektion betroffen. "Wer Symptome entwickelte, musste sofort zuhause bleiben." Das habe die beiden Pflegeheime bis an den Rand des noch zu Verkraftenden gebracht, denn diese Krise auch noch mit einem stark reduzierten Mitarbeiterbestand zu bewältigen, "war schon für die, die noch da waren, ein sehr enormer Mehraufwand."

Und als wäre das alles noch nicht genug, "spielte" das Virus den Wildbergern auch noch einen weiteren bösen Streich: "Das Noro-Virus neigt dazu, sehr schnell zu mutieren", erläutert Lutz. Einmal gebildete Anti-Körper gegen den ursprünglichen Krankheitserreger schützen dann nicht mehr gegen das mutierte Virus – und der Patient erkrankt erneut. "Wir hatten daher eine Reihe von Fällen, die in der aktuellen Welle die Erkrankung zweimal durchmachen mussten."

Die Belegschaft hat "fast bis zur totalen Erschöpfung gearbeitet"

Der Verlauf einer Noro-Virus-Erkrankung ist kurz, aber heftig. Und auch, wenn die eigentlichen Symptome nach zwei, drei Tagen abgeklungen sind, bleibt der Patient weitere 72 Stunden hochinfektiös für andere Menschen – weshalb für mindestens diese Zeit eine Quarantäne aufrechterhalten werden muss. "Das war für unsere Bewohner und vor allem die Angehörigen, die nicht ins Haus durften, dann noch einmal eine Herausforderung." Doch jetzt sind beide Wildberger Pflegeheime wieder vollständig geöffnet, der Kampf gegen die Infektions-Welle wurde gewonnen.

Der Dank von Ulrich Lutz für die Bewältigung dieser "extremen Krise" geht dabei zum einen an seine Mitarbeiter, "die fast bis zur totalen Erschöpfung" gearbeitet hätten. Zum anderen an das Landratsamt Calw und deren "Fachkraft für Hygiene", mit denen man ebenfalls optimal kooperiert habe, so dass man diese besondere Situation am Ende doch noch "sehr souverän" habe meistern können.

(ahk). Die hochansteckenden Noro-Viren verursachen beim Menschen Brechdurchfall, umgangssprachlich auch als Magen-Darm-Grippe bezeichnet. Sie sind für die Mehrzahl der nicht bakteriell verursachten Durchfallerkrankungen beim Menschen verantwortlich. Der Nachweis von humanen Noro-Viren ist in Deutschland nach Paragraf 7 des Infektionsschutzgesetzes mit Namensnennung meldepflichtig.

Noro-Virus-Infektionen treten in Mitteleuropa saisonal gehäuft in den Monaten November bis März auf, ältere Menschen sowie Kinder und Jugendliche gelten als besonders gefährdet. Mit einer minimalen Infektionsdosis von nur zehn bis 100 Viruspartikeln ist die Ansteckungsfähigkeit der Noro-Viren außerordentlich hoch.