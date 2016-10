Wildberg NorddeutscheWeisen imGemeindehaus

Wildberg-Effringen (mac). Im vergangenen Jahr waren 35 Sänger des Gesangvereins "Eintracht" Effringen nach Bremen gereist und hatten dort nach einer gemeinsamen Probe mit dem dort beheimateten Chor Capella Vivace ein Konzert in der Domkapelle gegeben. Nun steht der Gegenbesuch der hanseatischen Choristen samt Chorleiterin Stefanie Golisch an.

Die rührige Dirigentin hat an ihr abgeschlossenes Schulmusik- und Germanistikstudium ein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Dresden angehängt, wo sie nach dem sehr erfolgreichen Diplom Mitglied der Solistenklasse der Opernabteilung war. Neben einer ausgesprochen regen Konzerttätigkeit wird sie immer wieder für Musical- und Opernproduktionen im In- und Ausland engagiert. Mit großer Leidenschaft beschäftigt sich Stefanie Golisch zudem mit der zeitgenössischen Musik und trat damit bereits im Oman, in Marokko und Syrien auf.

Stefanie Golisch erhielt das Richard-Wagner-Stipendium des Wagner-Verbands Wiesbaden, war Preisträgerin bei den Schlossfestspielen in Rheinsberg und wurde von der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft und den "Freunden junger Musik Bremen" unterstützt.