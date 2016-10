Wildberg Nicht alles ist so schön, wie es scheint

Doch da die laufenden Kosten gedeckt werden können, sei die Aufnahme von Darlehen für gewisse Investitionen "nicht fatal". Für Bünger stelle sich auch immer die Frage der Generationengerechtigkeit. "Bei Investitionen, die mehreren Generationen dienen, finde ich es einen gerechten Ansatz, zu sagen: ›Das finanzieren wir.‹"

So positiv wie die Ausführungen über die Finanzen stellen sich auch die weiteren drei Themenbereiche – zumindest aus Sicht der Redner – dar. Arthur Sadlers berichtet über die verschiedenen Sanierungsgebiete, bei denen man gut vorankäme, allerdings unterschiedlich weit im Hinblick auf die verschiedenen Stadtteile ist. "In Sulz sind wir noch ziemlich weit am Anfang und in Gültlingen stecken wir noch in den Kinderschuhen."

Im Hinblick auf die Bildung stellt Bünger klar: "Wir haben alles, nur nicht überall." Von der Kleinkindbetreuung über Kindergärten bis hin zu Schulen sei man in Wildberg gut ausgestattet. Doch im Hinblick auf den weiteren Ausbau des Bildungssektors stehe man auch vor der Herausforderung, gute Mitarbeiter zu finden.

Für Ärzte sind Stellen auf dem Land unattraktiv

Die Frage nach passendem Personal findet sich dann in gewisser Weise in der darauffolgenden Fragerunde wieder – in Form der medizinischen Versorgung. Die hält Bünger zwar für ein Grundrecht, Ärzte nach Wildberg zu locken sei allerdings nicht einfach. Der Großteil bevorzuge Krankenhäuser oder wechsle in die Pharmaindustrie. Was also tun, wenn in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Hälfte der Allgemeinmediziner in Wildberg in Rente geht? Eine Frage, die Bünger nach einigen Erklärungsversuchen zurück ans Publikum gibt. "Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, der Bürgermeister muss aktiver werden, dann klappt das", sagt Bünger. Man habe bereits viel unternommen, eine zufriedenstellende Antwort könne er an diesem Abend nicht geben.

Zuhörer vermissen Ortsmitte und Cafés

Auch beim Thema Stadtentwicklung gibt es Unmut unter den Wildbergern. Eine Zuhörerin beklagt sich, dass in der Altstadt immer mehr Häuser leer stehen. Einem anderen fehlt eine Ortsmitte mit entsprechenden Cafés und Gasthäusern. "Ist Wildberg nur noch eine Schlafstadt für die Pendler oder wie stellen Sie sich das vor?", fragt er den Bürgermeister. Dieser weist wie auch im Falle der medizinischen Versorgung die Schuld von sich. Mit einer geplanten Ortsmitte beim Bahnhof-Areal sei er im Gemeinderat gescheitert. Und auch gegen leer stehende Häuser könne man wenig tun. "Die Stadt kann schließlich nicht alle Privathäuser kaufen", gibt Bünger zu bedenken.

Als nach zwei Stunden die Bürgerversammlung zu Ende geht, gibt es zwar keine offiziellen Fragen mehr – doch das daraufhin einsetzende Gemurmel unter den Gästen zeigt: In Wildberg hat diese Versammlung für neuen Gesprächsstoff gesorgt.