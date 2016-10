Wildberg-Effringen (mab). Der Wildberger Gemeinderat hat einstimmig die erbetene Einrichtung einer neuen Kleinkindergruppe im Effringer Kindergarten beschlossen, der von der Evangelischen Kirchengemeinde getragen wird. Die Stadt übernimmt in Ergänzung des seit 1997 bestehenden Vertrages die vollen Kosten einer Betreuungsgruppe für unter Dreijährige. Die Schülerbetreuung, so eine weitere Anregung von der Kirchengemeinde, solle langfristig aus dem Kindergarten abgekoppelt, der Mittagstisch in die Schule verlagert werden.