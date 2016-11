Wildberg Neue Gläser erfreuen die Sammler

Altensteig. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Volkmar Schmelzle ist mit seinem Team im Stadtgebiet unterwegs und stellt beleuchtete Sterne auf, die von Hängen und Hausfassaden strahlen. In den Altstadtgassen werden die ersten Hütten und Stände errichtet, und auch die Heilige Familie, die samt Hirten und Weisen aus dem Morgenland in Form fast lebensgroßer Puppen die Krippe im Torbogen des Arrestturms beziehen wird, ist bereit für ihren Einsatz. "Wir werden das dieses Jahr wieder etwas anders anordnen", kündigt Schmelzle an, dessen Initiative das Wahrzeichen der "Turm-Weihnacht" zu verdanken ist. Außerdem hat der Gewerbeverein neue Glühweingläser in Auftrag gegeben, die den Wildberger Arrestturm nächst Weihnachtsbaum und fünf Schafen zeigen. "Das wird die Sammler freuen", sagt Peter Lücke.

Der Marktleiter verweist darauf, dass wieder gut 50 Aussteller – rund 70, wenn man die Hobbykünstler in der Stadthalle mitrechnet – ihre Waren anbieten werden. "Mehr bekommen wir in der Altstadt gar nicht unter", erklärt der zweite Vorsitzende des Wildberger Gewerbevereins die seit Jahren im Wesentlichen gleichbleibende Zahl von Ständen. Einmal mehr habe man darauf geachtet, dass das Angebot dem weihnachtlichen Charakter des Marktes angemessen ist. Und auch eine erkleckliche Zahl örtlicher Gruppen und Institutionen sei wieder auf dem Markt vertreten. Ebenfalls wieder dabei: Mutterschafe mit Lämmern und Esel Eddy, der in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsliebling avanciert ist.

Offiziell eröffnet wird die Wildberger Turm-Weihnacht, wenn Volkmar Schmelzle am Samstag, 26. November, um 15 Uhr die von ihm gestaltete Krippe im Torbogen des Arrestturms enthüllt. Ab 15.15 Uhr spielt die Jugend der Stadtkapelle Wildberg auf der Bühne im Pausenhof der Grundschule, und um 16 Uhr übernehmen die Musikschule Wildberg und der Chor der Grundschule Wildberg unter Leitung von Petra Roderburg-Eimann und Peter Falk. Ab 18.30 Uhr spielen die Turmbläser unter Leitung von Hans Reichert an verschiedenen Plätzen auf dem Weihnachtsmarkt. Zum Ausklang lassen an diesem Tag die Mondscheinmusikanten aus Kuppingen unter Leitung von Wilfried Beck ab 19.30 Uhr auf der Bühne volkstümliche Weihnachtslieder.