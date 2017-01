Wildberg Narren fiebern der Fasnet entgegen

Zwar ist die Fasnet dieses Jahr fast drei Wochen länger als 2015 – viel entspannter wird sie deswegen aber nicht. Der Terminkalender der Narrenzunft ist prall gefüllt. Die Wildberger Hästräger marschieren bei Umzügen in Dettenhausen, Münsingen, Hailfingen, Salzstetten, Ofterdingen, Gärtringen, Vollmaringen, Weitingen, Seebronn, Calw und Ergenzingen mit und besuchen Abendveranstaltungen in Oberjesingen, Bildechingen, Hailfingen, Lichtenstein, Schömberg, Sondelfingen, Stetten, Aidlingen, Deckenpfronn und Seebronn.

In Wildberg steigen "Lompabälle" und Kinderfasnet

Und auch in der Schäferlaufstadt werden sie nach dem Maskenabstauben aktiv: Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar finden zwei "Lompabälle" in der Schönbronner Halle statt. Zahlreiche befreundete Zünfte und Gruppen tragen zum Gelingen bei – mit Guggenmusik, Garde- und Maskentänzen und dergleichen mehr. Außerdem kommt der närrische Nachwuchs auf seine Kosten: Am Samstag, 11. Februar, ab 14.30 Uhr steigt in der Schönbronner Halle die Kinderfasnet.

Die heiße Phase der Saison beginnt für die Wildberger Narren am "Schmutzigen Donnerstag", der diese Jahr auf den 23. Februar fällt. Denn nach Schülerbefreiung und Rathaussturm sind die Wildberger Hästräger nahezu rund um die Uhr im Einsatz – bis am Aschermittwoch dann wieder alles vorbei ist.