Wildberg Narren feiern nicht nur zur Fasnet

Von Jacqueline Geisel

Wildberg-Gültlingen. "Wir wollten was für den Ort, die Gemeinde und befreundete Zünfte bieten", erklärte Bastian Blum, Vorsitzender der Gültlinger Buchental-Hexa und -Deifel. Und das ab der fünften Jahreszeit, denn bei der Zunft geht es – entgegen so manchem Gerücht – nicht nur zur Fasnet hoch her.

Schon kurz nach Veranstaltungsbeginn waren mehr als die Hälfte der Bänke besetzt.