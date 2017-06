Wildberg Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf L 357

Nach ersten Informationen war der Biker am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 357 unterwegs. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Ortseingang von Gültlingen.

Ersten Zeugenaussagen zufolge scherte der Biker in einer Rechtskurve zum Überholen aus, übersah dabei den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.