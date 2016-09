Die Jugendfeuerwehr Wildberg veranstaltete anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens ein Kinderfest rund ums Feuerwehrhaus Hauptattraktionen waren eine aufblasbare Rutschbahn in Form eines Feuerwehrautos, ein Drehleiter-Fahrzeug, von dessen Rettungskorb aus die Kleinen in luftiger Höhe einen Blick nach unten und über die Stadt wagen konnten. Wer nicht ganz so hoch hinauswollte, durfte in einem Löschfahrzeug mitfahren. In und um das noch neue Gebäude der Feuerwehr waren verschiedene Spiel- und Mitmachtstationen zum Rätseln, sich in Feuerwehrkluft fotografieren lassen, Bastelaktionen und Kinderschminken aufgebaut. Für Groß und Klein gab es zur Stärkung selbst gebackenen Kuchen, Kaffee sowie Grillwürste. Foto: Stadler