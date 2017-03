Wildberg Mehr als 100 Reiter in Effringen

Ab jeweils 8 Uhr werden sich mehr als 100 Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden auf der Reitanlage in der Werre einfinden, um ihr Können den Richterinnen und den Zuschauern zu präsentieren.

Am Samstagvormittag sowie am Sonntagnachmittag wird packender Springsport zu sehen sein. Wie in den Vorjahren ist die Springprüfung Klasse L mit Siegerrunde sportlicher Höhepunkt des Turnieres. Alisa Hörrmann vom Waldhof Wildberg wird versuchen, ihren Vorjahressieg in dieser Prüfung zu wiederholen. Auch vom gastgebenden Verein wollen einige Reiter in dieser Prüfung in die Platzierung reiten, so beispielsweise Elias Pfrommer, der sich bereits 2016 eine Schleife im finalen L-Springen erritt.

Die Dressurprüfungen werden – sofern das Wetter mitspielt – auf dem Außenplatz ausgetragen. Obwohl zeitgleich in Weil der Stadt ein großes Dressurturnier stattfindet, fanden auch die Effringer Dressurwettbewerbe großen Anklang bei den Reitern. In der Dressurreiterprüfung Klasse A und der Dressurprüfung Klasse L haben sich jeweils 43 Teilnehmer angemeldet, für die Dressurprüfung Klasse A gingen sogar 50 Nennungen ein. Auch für die L-Dressur auf Kandare, die am Sonntagvormittag auf dem Programm steht, gingen trotz der nahe gelegenen Parallelveranstaltung 23 Nennungen ein, darunter auch von Vorjahressiegerin Martina Stoz. Auch vier Reiterinnen vom Reit- und Fahrverein Effringen werden in dieser Prüfung ins Viereck reiten: Stephanie Höhn, Linda Strutz und Bea-Lara Simmendinger haben sich dafür angemeldet; Claudia Volz wird sogar mit zwei Pferden antreten.