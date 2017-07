Wildberg Markttage erstmals unter neuer Flagge

Auf dem Programm des ersten Tages standen unter anderem Vorführungen der Wildberger Tanzschule NeuTanz sowie eine Demonstrationsübung der Feuerwehr, die einen Verkehrsunfall simulierte. Zwar drückte ein Gewitterschauer nachmittags auf die Besucherzahlen – doch dafür zählten die Organisatoren abends wieder rund 500 Besucher.

Dabei setzte das Livekonzert im Klosterhof ein echtes Ausrufezeichen. Die Oldieband "Thunderbirds" aus München spielte Hits der 50er- bis 70er-Jahre.

Gut besucht war dann am Sonntag auch der Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Michael Frey, und am Nachmittag setzte ein kontinuierlicher Besucherstrom in den Klosteranlagen ein, während die Bigband "Black White" den passenden musikalischen Rahmen setzte. Auf dem Programm standen Schafschur-Demonstrationen durch Stadtschäfer Karl-Martin Bauer und dann die Martins-Regatta auf der Nagold. Und die Besucher bummelten neugierig über den Kunst- und Bauernmarkt.