Wildberg Lutz Endres stellt Fremdländer vor

Wildberg. Schon ab 20. September starten diverse Fitness- und Gymnastikkurse, schließlich war die Sommerpause lang, und die Muskeln und Gelenke brauchen dringend wieder Bewegung. Neu in diesem Semester ist "Fit & Fight Tae Bo". Dieser Fitnesstrend fasst die effektivsten Techniken und effizientesten Übungen sämtlicher Kampfsportarten zu einem Konditions- und Fitnesstraining zusammen. Ein Pilateskurs am Vormittag und ein Bodystyling am frühen Donnerstagabend ergänzen das Gesundheitssportprogramm.

Heilpflanzen und ätherische Öle stehen im Mittelpunkt mehrerer Tagesseminare. Im Basisseminar erfährt man wichtige Grundlagen, schließlich sind ätherische Öle hoch wirksam und können – richtig angewendet – große Wirkung auf Physis und Wohlbefinden ausüben. Die Einzelseminare beschäftigen sich dann darauf aufbauend mit einzelnen Aspekten. Vortragsveranstaltungen gibt es zu den Themen "Besser schlafen – ausgeruht aufwachen", "Honig, (k)eine bittere Medizin" und einen praktischen Abend zu "Warum ist der Körper sauer und was heißt eigentlich basisch leben?".

Eine ganze Reihe von Seminaren wendet sich an Schüler