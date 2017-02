Wildberg "Lichtzaun" soll helfen, Mensch und Tier zu schützen

Bereits im Jahr 2012 haben die Wildberger Jagdpächter in Kooperation mit der Stadtverwaltung 280 Wildwarnreflektoren installiert. Die betroffenen Straßenabschnitte waren unter anderem die Bundesstraße 436 von Wildberg Richtung Nagold sowie Richtung Seitzental, die Landesstraßen 358 Richtung Sulz und 357 Richtung Gültlingen. Die Kosten beliefen sich auf 1400 Euro.

Starker Rückgang

Grund waren 30 Wildunfälle in Wildberg und die Initiative "Blauer Lichtzaun" des Landesjagdverbands. "Durch die Reflektoren konnte ein Rückgang der Wildunfälle zwischen 70 und 80 Prozent erreicht werden", erklärt Hegeringleiter Rolf Dittus aus Sulz am Eck. In dieser Zeit wurde jedoch ein weiterer Unfallschwerpunkt im Bereich der Gemeindestraße von der Siedlung Wächtersberg zur Landesstraße 357 (Abzweigung Sulz am Eck) hin festgestellt.