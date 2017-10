Wildberg Langjährige Trends setzen sich fort

Wildberg. Trotz des großen Andrangs, konnte die Firma allen Kunden gerecht werden, erzählt Matthias Rempp, der das Unternehmen gemeinsam mit Christoph und Johannes Deuble führt. Das habe vor allem daran gelegen, dass die Besuche über die neun Tage der Hausmesse gut verteilt waren. Auch im Nachgang an die "Kernzeit" der Messe wurden noch Kunden aus dem Ausland, wie beispielsweise aus Taiwan oder Australien empfangen. "Der Zuwachs an Geschäftskunden kommt aber gleichermaßen aus dem In- und Ausland", betont Rempp.

Was die Küchenmöbel selbst angeht, setzen sich die Trends fort, die sich schon in den vergangenen Jahren angedeutet haben: Matte Oberflächen laufen den hochglänzenden mehr und mehr den Rang ab, dunkle Farben werden in der Küche beliebter und die Integration der Küche in den Wohnraum hat immer mehr Priorität. "Das ist aber nicht nur dieses Jahr so, sondern ist ein schleichender Prozess", erklärt der Geschäftsleiter.

Der Wildberger Küchenhersteller zeigt den Kunden zum Beispiel, wie sich Garderoben-Schränke mit der Küche verbinden lassen – inklusive Türen, die sich optisch nahtlos in die Schrankwand einfügen. In die Küche integrierte Sitzflächen gehören natürlich auch dazu.